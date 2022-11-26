34-летний Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира. Поляк заплакал после гола саудовцам
Роберт Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира.
Роберт Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира.
Нападающий сборной Польши отличился на 82-й минуте матча против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0).
Празднуя взятие ворот, 34-летний футболист заплакал. Ранее в этом матче игрок, представляющий «Барселону», ассистировал Петру Зелиньскому. Это было его первое результативное действие в рамках чемпионатов мира.