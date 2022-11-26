«Это провокация». В Европе требуют наказать футболиста за бутсы с флагом России на ЧМ-2022

История с российским флагом на чемпионате мира в Катаре получила продолжение. В Европе недовольны и требуют от ФИФА вмешаться. Напомним, полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который вырос в нашей стране, воспитывался в «Локомотиве» и выступал за молодёжку ЦСКА и за «Анжи», сыграл в матче со Швейцарией в особых бутсах. На игровую обувь 27-летнего футболиста нанесены флаги двух стран — Камеруна и России. Ондуа вышел на замену и провёл на поле около получаса.

Источник: Социальные сети Гаэля Ондуа

Первая негативная реакция на поступок Гаэля последовала из Норвегии. Телеканал NRK опубликовал на своём сайте материал на эту тему. Футбольный эксперт канала Карл-Эрик Торп сказал следующее:

«Это совершенно неуместно. Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для большого количества людей. Возможно, это сделано непреднамеренно, так как Ондуа провёл важные годы в России и, вероятно, немного знает русский, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения, я считаю, что ФИФА должна вмешаться».

Торпа поддержала генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман.

«Если это не вызовет спортивной реакции, то в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля, — сказала Линдеман. — Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстранённой команды. Причём высказывания в пользу человеческих ценностей, таких как равенство, равноправие и единая любовь, запрещены. А на политические высказывания смотрят сквозь пальцы. ФИФА должна навести порядок».

Тем временем о российском флаге на бутсах Ондуа высказался и спортивный комментатор другого норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг.

«Поскольку России фактически запретили играть в футбол на международной арене из-за ситуации на Украине, это многими интерпретируется как политическая акция. Непонятно, почему ФИФА строго относится к другим типам высказываний и считает это нормой. ФИФА приняла решение отстранить Россию по уважительной причине. Одно дело — то, что символизирует флаг для самого игрока, но также нужно учитывать, что флаг представляет для остального мира».

Журналисты с телеканала NRK связались пресс-секретарём ФИФА Джованни Марти. Тот подтвердил, что организации известно о российском флаге на бутсах Ондуа, и в этом не видят проблемы.

«Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, — ответил представитель ФИФА. — Но тут нет никаких проблем, потому что Ондуа вырос в России. Он из Камеруна и России, а это только флаг его страны. У него двойное гражданство. Не является ли это бóльшим политическим символом, чем ношение капитанской повязки One Love? Я не хочу вдаваться в подробности. Это всё, что я готов сказать».

Какие санкции грозят Ондуа за российский флаг? Для «Чемпионата» всё объяснил юрист Михаил Прокопец.

«Конечно, санкций быть не может. Он же не демонстрировал его с целью донести политическое сообщение. На бутсах что угодно можно писать, если это не относится к политике. Он продемонстрировал гражданство. ФИФА запрещает политические месседжи, но их тут не было. На бутсах пишут имена детей, жены, гражданство своё, поэтому не вижу никаких проблем», — сказал Прокопец.

Разумеется, поступок Ондуа обсуждают не только норвежцы. В польских СМИ появляются статьи с осуждением полузащитника. Так, на сайте Sport.pl вышел текст с очень жёстким заголовком — «У единственного россиянина на чемпионате мира нет стыда. Он гордый, как павлин».

Сам Гаэль после матча со Швейцарией сообщил корреспонденту «Чемпионата», что и в следующих играх на ЧМ-2022 будет надевать эти бутсы.

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия — это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия — мой родной дом. От этого никогда не откажусь».

Ондуа — гражданин РФ. Выступающий сейчас в Германии за «Ганновер» полузащитник говорил, что хочет играть за сборную России, но, не дождавшись вызова, принял приглашение из национальной команды Камеруна. Во 2-м туре ЧМ-2022 камерунцы 28 ноября сыграют с Сербией.

Между тем, это не первый подобный случай на крупных турнирах. На ЧМ-2018 полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири сыграл в бутсах с флагом Косова. Сербский футбольный союз пожаловался в ФИФА, но получил тот же ответ — это не политический жест со стороны игрока.