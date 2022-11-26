Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира

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У Месси семь голов в 20 играх за национальную сборную, французу же понадобилось лишь девять встреч, чтобы достичь этой отметки.

На мундиале в Катаре у Мбаппе уже три забитых мяча в двух матчах — его гол помог сборной Франции обыграть Австралию со счётом 4:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.