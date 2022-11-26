Аргентина — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучит в 22:00 мск.

В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда занимает четвёртое место группы D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.