Дубль Килиана Мбаппе принёс Франции победу над Данией в матче чемпионата мира

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Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сделал пас вперёд на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, тот из штрафной выполнил обратную передачу на Килиана, который в касание пробил Каспера Шмейхеля.

На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт: Кристиан Эриксен с углового навесил в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и прокинул мяч дальше на Кристенсена, который из-под Андриена Рабьо вонзил мяч под перекладину.

На 86-й минуте дубль отметился Килиан Мбаппе: Гризманн идеально навесил на дальнюю штангу, куда набежал Килиан и легко переправил мяч в цель.