Де Брюйне о зарплате: «Сравниваю с певцом, на чей концерт приходят 60 тысяч. Футбол смотрят миллионы, клуб получает 500−600 млн фунтов. Да, платят много, но разве слишком много?»
Кевин де Брюйне не считает, что ему платят слишком много.
Кевин де Брюйне не считает, что ему платят слишком много.
Бельгиец зарабатывает в «Манчестер Сити» примерно 400 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.
— Считаете ли вы, что вам платят слишком много?
— Нет. Сравниваю с певцом, на чей концерт пришло 60 тысяч человек. Смотрю на это с точки зрения логики. Миллионы людей смотрят футбол по телевизору, 60 тысяч человек смотрят матчи, доход клуба составляет 500−600 млн фунтов. Да, это большие деньги, но разве слишком много? Если клуб может себе позволить, то это не слишком много. Это не самый популярный ответ, но я считаю именно так, — сказал полузащитник «Ман Сити» и сборной Бельгии.