Де Брюйне о зарплате: «Сравниваю с певцом, на чей концерт приходят 60 тысяч. Футбол смотрят миллионы, клуб получает 500−600 млн фунтов. Да, платят много, но разве слишком много?»

— Нет. Сравниваю с певцом, на чей концерт пришло 60 тысяч человек. Смотрю на это с точки зрения логики. Миллионы людей смотрят футбол по телевизору, 60 тысяч человек смотрят матчи, доход клуба составляет 500−600 млн фунтов. Да, это большие деньги, но разве слишком много? Если клуб может себе позволить, то это не слишком много. Это не самый популярный ответ, но я считаю именно так, — сказал полузащитник «Ман Сити» и сборной Бельгии.