Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира!

Французы в первом матче с Австралией (4:1) неидеально сыграли в обороне, а датчане во встрече с Тунисом (0:0) не впечатлили в атаке. Поэтому неудивительно, что Дидье Дешам поменял почти всю линию защиты, а Каспер Юльманн — почти всю группу атаки. Впрочем, перестановки в основе «трёхцветных» отчасти были вынужденными: Тео Эрнандес заменяет травмированного брата Лукаса, а центрбек «МЮ» Рафаэль Варан, напротив, залечил повреждение лишь ко 2-му туру.

Чемпионы мира начали игру осторожно, отдав мяч сопернику и не прессингуя. Исходя из турнирной ситуации, сборную Франции устраивала ничья, но вскоре стало понятно, что «трёхцветные» не собираются весь матч действовать вторым номером. Просто почему-то команда Дешама долго, тяжело входит в игру. Так было и с Австралией на старте ЧМ-2022. Подождав минут десять и убедившись, что Дании нечего предложить в позиционном наступлении, французы завладели инициативой.

Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В первом тайме чемпионы мира точно наиграли на гол. Сборная Франции нанесла 13 ударов по воротам выступающего в Лиге 1 Каспера Шмейхеля. Когда мяч летел в створ (в трёх случаях), голкипер датчан выручал — сидевший на трибуне его легендарный отец Петер был доволен. «Трёхцветные» за счёт смещений группы игроков быстро комбинировали на флангах и в полуфлангах, а также опасно подавали стандарты. Кроме того, в эпизоде с несостоявшимся выходом Килиана Мбаппе один на один команду Юльманна спас только фол Андреаса Кристенсена на жёлтую карточку. Будь судья более строг, наверное, мог бы и удалить. Если не Кристенсена, то другого Андреаса — Корнелиуса. Центрфорвард датчан, запомнившийся в 1-м туре невероятным промахом с метра, рисковал получить красную по сумме нескольких фолов.

Дания, кроме пары неточных ударов, никак не проявила себя в атаке до перерыва. И где та яркая команда, которая потрясала на Евро-2020 и в отборочном цикле ЧМ-2022? В Катаре датчане какие-то скованные, хотя против такого соперника кто угодно зажмётся — играть с Францией на чемпионате мира совсем не то же самое, что в Лиге наций.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4970d4cdd2f62e3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239017" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сухая серия команды Юльманна на ЧМ-2022 затягивалась. Вспомнилось, что четыре года назад на турнире в России сборные Дании и Франции тоже выдали 0:0. Тогда это была единственная безголевая игра на ЧМ-2018. Теперь же дело шло к шестой (!) нулевой ничьей на чемпионате мира, то есть к повторению рекорда XXI века. Однако во втором тайме справедливость восторжествовала — французы забили. Датчане попробовали добавить впереди за счёт прессинга, а команда Дешама воспользовалась появившимся свободным пространством.

Мбаппе едва не забил ещё за четыре минуты до своего гола. Как же ловко, красиво Килиан развернул в середине поля Йоакима Андерсена и убежал от датчанина! Впрочем, Андерсен тот ещё спринтер. Что уж говорить, если от него убегал даже небыстрый Артём Дзюба в матче «Зенита» с «Лионом» в Лиге чемпионов? В том эпизоде датчане избежали худшего, но на исходе часа матча Мбаппе с Эрнандесом вдвоём разорвали оборону скандинавов.

После этого гола чемпионы мира чуть-чуть ослабили хватку, а Дешам заменил Жиру. Рекордный гол Оливье, который должен обойти Тьерри Анри и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, отложен как минимум до 3-го тура. Но в игре с Данией, пусть даже находящейся не на пике, нельзя терять концентрацию. Тем более команде Юльманна достаточно Кристиана Эриксена, способного исполнить идеальный стандарт. После углового и скидки Андерсена (наверху-то он хорош!) Андреас Кристенсен опередил Рабьо — датчане наконец забили!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=45089bb5133d930d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239025" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При счёте 1:1 игра была «на три результата». Но потом, пожалуй, ошибку допустил Юльманн. Тренер датчан напрасно перешёл на 5−3−2, насытив центр и оставив свободными фланги для крайних защитников французов.

Победный гол «трёхцветных» пришёл с правого фланга. Подачу Антуана Гризманна не заблокировали, а Мбаппе, улизнув от Расмуса Кристенсена, оформил дубль. Килиан — феномен, конечно! Теперь у форварда «ПСЖ» к 23 годам семь мячей на чемпионатах мира. По голам за сборную (31) он догнал Зинедина Зидана, а по забитым мячам на ЧМ (7) — Лионеля Месси.

В целом французы заслужили победу, намного превзойдя соперника по ударам — 21:10 (в створ — 7:2). На трёх предыдущих турнирах действующие чемпионы мира не могли выйти в плей-офф, однако в Катаре команда Дешама сделала это первой. А вот Дании нужно теперь обыгрывать Австралию.