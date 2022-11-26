Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
13:00Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
16:00Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
19:00Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
22:00Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
13
3
Германия
10
4
Коста-Рика
10
Группа F
1
Бельгия
13
2
Марокко
11
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
26 ноября, источник: Чемпионат.com

Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира!

Команда Дешама первой вышла в плей-офф ЧМ.

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Источник: Reuters

Французы в первом матче с Австралией (4:1) неидеально сыграли в обороне, а датчане во встрече с Тунисом (0:0) не впечатлили в атаке. Поэтому неудивительно, что Дидье Дешам поменял почти всю линию защиты, а Каспер Юльманн — почти всю группу атаки. Впрочем, перестановки в основе «трёхцветных» отчасти были вынужденными: Тео Эрнандес заменяет травмированного брата Лукаса, а центрбек «МЮ» Рафаэль Варан, напротив, залечил повреждение лишь ко 2-му туру.

Чемпионы мира начали игру осторожно, отдав мяч сопернику и не прессингуя. Исходя из турнирной ситуации, сборную Франции устраивала ничья, но вскоре стало понятно, что «трёхцветные» не собираются весь матч действовать вторым номером. Просто почему-то команда Дешама долго, тяжело входит в игру. Так было и с Австралией на старте ЧМ-2022. Подождав минут десять и убедившись, что Дании нечего предложить в позиционном наступлении, французы завладели инициативой.

Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией
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В первом тайме чемпионы мира точно наиграли на гол. Сборная Франции нанесла 13 ударов по воротам выступающего в Лиге 1 Каспера Шмейхеля. Когда мяч летел в створ (в трёх случаях), голкипер датчан выручал — сидевший на трибуне его легендарный отец Петер был доволен. «Трёхцветные» за счёт смещений группы игроков быстро комбинировали на флангах и в полуфлангах, а также опасно подавали стандарты. Кроме того, в эпизоде с несостоявшимся выходом Килиана Мбаппе один на один команду Юльманна спас только фол Андреаса Кристенсена на жёлтую карточку. Будь судья более строг, наверное, мог бы и удалить. Если не Кристенсена, то другого Андреаса — Корнелиуса. Центрфорвард датчан, запомнившийся в 1-м туре невероятным промахом с метра, рисковал получить красную по сумме нескольких фолов.

Дания, кроме пары неточных ударов, никак не проявила себя в атаке до перерыва. И где та яркая команда, которая потрясала на Евро-2020 и в отборочном цикле ЧМ-2022? В Катаре датчане какие-то скованные, хотя против такого соперника кто угодно зажмётся — играть с Францией на чемпионате мира совсем не то же самое, что в Лиге наций.

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Сухая серия команды Юльманна на ЧМ-2022 затягивалась. Вспомнилось, что четыре года назад на турнире в России сборные Дании и Франции тоже выдали 0:0. Тогда это была единственная безголевая игра на ЧМ-2018. Теперь же дело шло к шестой (!) нулевой ничьей на чемпионате мира, то есть к повторению рекорда XXI века. Однако во втором тайме справедливость восторжествовала — французы забили. Датчане попробовали добавить впереди за счёт прессинга, а команда Дешама воспользовалась появившимся свободным пространством.

Мбаппе едва не забил ещё за четыре минуты до своего гола. Как же ловко, красиво Килиан развернул в середине поля Йоакима Андерсена и убежал от датчанина! Впрочем, Андерсен тот ещё спринтер. Что уж говорить, если от него убегал даже небыстрый Артём Дзюба в матче «Зенита» с «Лионом» в Лиге чемпионов? В том эпизоде датчане избежали худшего, но на исходе часа матча Мбаппе с Эрнандесом вдвоём разорвали оборону скандинавов.

После этого гола чемпионы мира чуть-чуть ослабили хватку, а Дешам заменил Жиру. Рекордный гол Оливье, который должен обойти Тьерри Анри и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, отложен как минимум до 3-го тура. Но в игре с Данией, пусть даже находящейся не на пике, нельзя терять концентрацию. Тем более команде Юльманна достаточно Кристиана Эриксена, способного исполнить идеальный стандарт. После углового и скидки Андерсена (наверху-то он хорош!) Андреас Кристенсен опередил Рабьо — датчане наконец забили!

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При счёте 1:1 игра была «на три результата». Но потом, пожалуй, ошибку допустил Юльманн. Тренер датчан напрасно перешёл на 5−3−2, насытив центр и оставив свободными фланги для крайних защитников французов.

Победный гол «трёхцветных» пришёл с правого фланга. Подачу Антуана Гризманна не заблокировали, а Мбаппе, улизнув от Расмуса Кристенсена, оформил дубль. Килиан — феномен, конечно! Теперь у форварда «ПСЖ» к 23 годам семь мячей на чемпионатах мира. По голам за сборную (31) он догнал Зинедина Зидана, а по забитым мячам на ЧМ (7) — Лионеля Месси.

В целом французы заслужили победу, намного превзойдя соперника по ударам — 21:10 (в створ — 7:2). На трёх предыдущих турнирах действующие чемпионы мира не могли выйти в плей-офф, однако в Катаре команда Дешама сделала это первой. А вот Дании нужно теперь обыгрывать Австралию.

Анатолий Романов

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Франция
2:1
Первый тайм: 0:0
Дания
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