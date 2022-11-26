Месси повторил рекорд Марадоны по числу матчей на ЧМ за Аргентину
ДОХА, 26 ноя — РИА Новости. Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины.
ДОХА, 26 ноя — РИА Новости. Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины.
Месси в субботу с капитанской повязкой вышел в стартовом составе сборной Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики. Для Месси эта игра стала 21-й в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Он повторил национальный рекорд Марадоны.
Марадона умер 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Его именем был назван стадион итальянского «Наполи», в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.
Ранее в Катаре Месси повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу (пять).