Месси повторил рекорд Марадоны по числу матчей на ЧМ за Аргентину

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Футбол Чемпионат мира 2022 Группа C, 26.11.2022, 22:00 Аргентина 2 Мексика 0

Месси в субботу с капитанской повязкой вышел в стартовом составе сборной Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики. Для Месси эта игра стала 21-й в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Он повторил национальный рекорд Марадоны.

Марадона умер 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Его именем был назван стадион итальянского «Наполи», в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.