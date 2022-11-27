88 966 зрителей на матче Аргентины и Мексики — рекордная посещаемость на ЧМ с финала-1994

Футбол, Чемпионат мира, Группа C26.11.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Lusail Stadium, 88966 зрителей
|Лионель Скалони
|Херардо Мартино
|Лионель Месси(Анхель Ди Мария)
|64′
|Энцо Фернандес(Лионель Месси)
|87′
|23
|Эмилиано Мартинес
|13
|Гильермо Очоа
|8
|Маркос Акунья
|2
|Нестор Араухо
22′
|19
|Николас Отаменди
|3
|Сесар Монтес
|25
|Лисандро Мартинес
|15
|Эктор Морено
|7
|Родриго де Пауль
|16
|Эктор Эррера
66′
|10
|Лионель Месси
|23
|Хесус Гальярдо
|4
|Гонсало Монтиэль
43′63′
|24
|Луис Чавес
|26
|Науэль Молина
|26
|Кевин Альварес
66′
|11
|Анхель Ди Мария
69′
|9
|Рауль Хименес
|13
|Кристиан Ромеро
|18
|Андрес Гуардадо
42′
|18
|Гвидо Родригес
57′
|14
|Эрик Гутьеррес
50′
|24
|Энцо Фернандес
|10
|Алексис Вега
66′
|20
|Алексис Макаллистер
69′
|21
|Уриэль Антуна
|14
|Эксекиэль Паласиос
|22
|Ирвинг Лосано
73′
|22
|Лаутаро Мартинес
63′
|25
|Роберто Альварадо
89′
|9
|Хулиан Альварес
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)
|Боковой судья
|Алессандро Джаллатини(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Паоло Валери(Италия)