Месси первым в истории отдал голевой пас на пяти чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился результативной передачей в матче группового этапа ЧМ-2022 против Мексики (2:0).
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился результативной передачей в матче группового этапа ЧМ-2022 против Мексики (2:0).
Месси стал первым игроком в истории, который отдавал хотя бы один голевой пас на пяти чемпионатах мира.
На счету Месси шесть результативных передач на пяти мировых первенствах с 2006 года (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Он также отдал свой 51-й голевой пас в матчах за сборную Аргентины.