Легендарный! Месси спас Аргентину от провала: забил невероятный гол Мексике и вдохновил партнера на еще один шедевр
Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?
Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?
Сборная Аргентины во главе с 35-летним Лионелем Месси после внезапного поражения 1:2 от Саудовской Аравии напомнила, почему ее считают одним из главных фаворитов ЧМ-2022, и обыграла мексиканцев 2:0. Хотя победа далась ей не так просто.
Основную часть матча на поле было гораздо больше борьбы, нежели голевых моментов. Вот так Араухо жестко подкатился под Акунью и заработал предупреждение.
А вот так Лосано попал ногой по голове Мартинесу. Ух!
Казалось, что Аргентина снова потеряет очки, но Месси был против такого расклада и на 64-й минуте исполнил бильярдный удар из-за пределов штрафной. У Очоа просто не было шансов.
Победы с перевесом в один мяч южноамериканцам было мало, поэтому на 87-й минуте Энцо Фернандес вдохновился подвигом Месси и тоже исполнил шедевр — неберущийся обводящий удар в дальний угол после розыгрыша углового. Ассист ему отдал, конечно же, Лео.
Теперь зафиксируем несколько достижений Лионеля по итогам матча с Мексикой. Месси:
Чтобы возглавить группу, Аргентине нужно обыграть Польшу и надеяться, что Саудовская Аравия не разнесет Мексику с куда большим преимуществом в счете: пока что у аравийцев разница мячей −1, а у южноамериканцев +1. Правда, в еще один подвиг арабской сборной совсем не верится.
Положение команд в группе С после двух туров:
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2. Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3. Саудовская Аравия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4. Мексика
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1