Легендарный! Месси спас Аргентину от провала: забил невероятный гол Мексике и вдохновил партнера на еще один шедевр

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Сборная Аргентины во главе с 35-летним Лионелем Месси после внезапного поражения 1:2 от Саудовской Аравии напомнила, почему ее считают одним из главных фаворитов ЧМ-2022, и обыграла мексиканцев 2:0. Хотя победа далась ей не так просто.

Основную часть матча на поле было гораздо больше борьбы, нежели голевых моментов. Вот так Араухо жестко подкатился под Акунью и заработал предупреждение.

А вот так Лосано попал ногой по голове Мартинесу. Ух!

Казалось, что Аргентина снова потеряет очки, но Месси был против такого расклада и на 64-й минуте исполнил бильярдный удар из-за пределов штрафной. У Очоа просто не было шансов.

Победы с перевесом в один мяч южноамериканцам было мало, поэтому на 87-й минуте Энцо Фернандес вдохновился подвигом Месси и тоже исполнил шедевр — неберущийся обводящий удар в дальний угол после розыгрыша углового. Ассист ему отдал, конечно же, Лео.

Теперь зафиксируем несколько достижений Лионеля по итогам матча с Мексикой. Месси:

Поучаствовал в 21 встрече ЧМ и повторил рекорд Диего Марадоны. Больше этой легендарной пары из аргентинцев на мундиалях не играл никто;

Забил 8-й мяч на ЧМ, повторив показатель Криштиану и все того же Марадоны. Впереди Пеле с 12 голами и Клозе, у которого в активе невероятные 16 банок;

Оформил 6-й гол подряд за сборную Аргентины. В целом по сезону, включая игры на клубном уровне, у него 19 забитых мячей и 16 ассистов в 24 матчах;

Закинул 93-й гол в составе сборной. Это 3-й показатель в истории: второй у иранца Али Даеи — 109, первый у Криша — 118;

Стал первым в истории, кто отдавал хотя бы одну голевую на пяти чемпионатах мира. Всего у него 51 ассист в сборной.

Чтобы возглавить группу, Аргентине нужно обыграть Польшу и надеяться, что Саудовская Аравия не разнесет Мексику с куда большим преимуществом в счете: пока что у аравийцев разница мячей −1, а у южноамериканцев +1. Правда, в еще один подвиг арабской сборной совсем не верится.

Положение команд в группе С после двух туров: