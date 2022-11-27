СМИ: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

Ондуа 24 ноября сыграл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России. После игры Ондуа сказал, что флаг России на его бутсах — это знак уважения к стране, в которой он вырос. Футбольный эксперт Норвежской вещательней корпорации NRK Карл-Эрик Торп потребовал от ФИФА наказать Ондуа за его поступок. Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала действия футболиста «политическим символом».

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — цитирует Марти NRK.

Ранее ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, в связи с чем сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира в Катаре.