СМИ: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
13:00Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
16:00Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
19:00Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
22:00Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
13
3
Германия
10
4
Коста-Рика
10
Группа F
1
Бельгия
13
2
Марокко
11
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
08:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, имеющего российское гражданство, за то, что он надел бутсы с флагом России на чемпионате мира в Катаре, заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.

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Источник: Reuters

Ондуа 24 ноября сыграл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России. После игры Ондуа сказал, что флаг России на его бутсах — это знак уважения к стране, в которой он вырос. Футбольный эксперт Норвежской вещательней корпорации NRK Карл-Эрик Торп потребовал от ФИФА наказать Ондуа за его поступок. Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала действия футболиста «политическим символом».

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — цитирует Марти NRK.

Ранее ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, в связи с чем сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира в Катаре.

Ондуа 27 лет, он родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». Сейчас он представляет немецкий «Ганновер».

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История чемпионатов мира
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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