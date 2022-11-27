СМИ: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

Ондуа 24 ноября сыграл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России. После игры Ондуа сказал, что флаг России на его бутсах — это знак уважения к стране, в которой он вырос. Футбольный эксперт Норвежской вещательней корпорации NRK Карл-Эрик Торп потребовал от ФИФА наказать Ондуа за его поступок. Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала действия футболиста «политическим символом».
Ранее ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, в связи с чем сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира в Катаре.
Ондуа 27 лет, он родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». Сейчас он представляет немецкий «Ганновер».