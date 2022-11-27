Игрок Нидерландов де Рон: отсутствие сборной России и Миранчука на ЧМ — ужасная ситуация

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжёлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — сказал Мартен де Рон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.