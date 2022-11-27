Сборная Коста-Рики победила команду Японии в матче чемпионата мира по футболу

ЭР-РАЙЯН /Катар/, 27 ноября. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу обыграла команду Японии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в воскреснете на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне.

Единственный гол на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.

Сборная Японии выступает на седьмом чемпионате мира, трижды команда доходила до стадии ⅛ финала (2002, 2010, 2018). В первом туре японцы обыграли команду Германии со счетом 2:1.

Сборная Коста-Рики в первом туре уступила сборной Испании со счетом 0:7. Костариканцы выступают на шестом для себя чемпионате мира. На турнире в Бразилии в сборная Коста-Рики дошла до стадии четвертьфинала, в котором в серии пенальти проиграла сборной Нидерландов (0:0, 3:4 — по пенальти).

Лидером квартета Е является сборная Испании (3 очка; 1 матч), вторыми идут японцы (3; 2), третьими — костариканцы (3; 2), четвертыми — немцы (0; 1). В следующем матче японцы сыграют с испанцами 1 декабря, в этот же день сборная Коста-Рики встретится с командой Германии.