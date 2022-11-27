Бельгия и Марокко объявили составы на матч чемпионата мира
Стали известны составы сборных Бельгии и Марокко на матч группового раунда чемпионата мира-2022.
Стали известны составы сборных Бельгии и Марокко на матч группового раунда чемпионата мира-2022.
Сборная Бельгии: Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брейне, Батшуайи, Менье, Т. Азар, Онана, Кастань.
Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.
Матч начнется в Катаре в 16:00 по московскому времени.
Напомним, в первом туре бельгийцы со счетом 1:0 выиграли у команды Канады, а марокканцы сыграли вничью с хорватами (0:0).