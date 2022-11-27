Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
13:00ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
16:00ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
19:001-й таймХорватия0Канада1
Группа E
тв
22:00Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
13
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
10
Группа F
1
Марокко
24
2
Бельгия
23
3
Хорватия
11
4
Канада
10
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
18:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу

ДОХА, 27 ноября. /ТАСС/. Сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Эль Тумама» в Дохе.

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13
фотографий
13
фотографий

Мячи забили Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2). На второй компенсированной к первому тайму минуте мяч футболиста марокканской сборной Хакима Зиеша был отменен из-за офсайда.

Перед началом матча вратарь сборной Марокко Яссин Буну вышел на газон и присутствовал во время исполнения гимнов, но не занял место в воротах. Его заменил Мунир Мохамеди. Как сообщает телеканал beIN Sports («Бейн спортс»), Буну почувствовал головокружение.

Сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года, тогда африканская команда в матче заключительного тура группового этапа разгромила шотландцев (3:0). До 2018 года марокканцы не выходили в финальную часть турнира. Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в ⅛ финала турнира 1986 года. Бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира 2018 года.

Сборная Марокко набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Бельгийцы с тремя очками занимают второе место, третьими идут хорваты (1 очко), четвертыми — канадцы (0). Встреча второго тура между сборными Хорватии и Канады пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

В заключительном туре сборная Марокко сыграет с командой Канады, бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут 1 декабря.

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0:2
Первый тайм: 0:0
Марокко
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2
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ФРГ
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Португалия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
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