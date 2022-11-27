Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу

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Мячи забили Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2). На второй компенсированной к первому тайму минуте мяч футболиста марокканской сборной Хакима Зиеша был отменен из-за офсайда.

Перед началом матча вратарь сборной Марокко Яссин Буну вышел на газон и присутствовал во время исполнения гимнов, но не занял место в воротах. Его заменил Мунир Мохамеди. Как сообщает телеканал beIN Sports («Бейн спортс»), Буну почувствовал головокружение.

Сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года, тогда африканская команда в матче заключительного тура группового этапа разгромила шотландцев (3:0). До 2018 года марокканцы не выходили в финальную часть турнира. Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в ⅛ финала турнира 1986 года. Бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира 2018 года.

Сборная Марокко набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Бельгийцы с тремя очками занимают второе место, третьими идут хорваты (1 очко), четвертыми — канадцы (0). Встреча второго тура между сборными Хорватии и Канады пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 мск.