Хорватия — Канада: Ловрен выйдет в стартовом составе
Хорватия сыграет против Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Хорватия сыграет против Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Стали известны стартовые составы команд в этой встрече. Защитник «Зенита» Деян Ловрен выйдет в стартовом составе хорватов на этот матч.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ливая.
Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис.
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