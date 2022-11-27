Это не топ-сборная, а недоразумение. Олицетворение кошмара Бельгии — игра Куртуа

Теперь уже нет никаких сомнений. Игра сборной Бельгии на чемпионате мира — просто кошмар. Матч с Канадой не был случайностью. Соперник возил бронзовых призёров чемпионата мира почти весь матч. И пропустил после чуть ли не единственной атаки. И то очень странной.

А теперь Марокко. Казалось, африканцы не побежали вперёд с первых минут исключительно из-за мифологического авторитета соперника. Сначала играли скромно, отдали мяч, но бельгийцы не особо понимали, что с ним делать. Только один удар в створ за 45 минут. И это с Миши Батшуайи и братьями Азар в атаке. Кстати, Эден на удивление был лучшим из этой троицы. Витсель в основном делал передачи назад. А у Кевина Де Брëйне игра абсолютно не клеилась. И все проходы заканчивались в зоне опорных полузащитников соперника.

В конце первого тайма Марокко даже забило. В момент, когда все ожидали от Зиеша подачи с правого фланга, игрок решил всех перехитрить. И закрутил мяч в ворота. Сначала судья засчитал гол, но потом его подозвали на просмотр видеоассистенты. Оказалось, Куртуа могли смутить два выскочивших перед ним игрока соперника. А один из них к тому же был в офсайде. Рефери посчитал, что это помешало вратарю сориентироваться. Имел на это право.

Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу 12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Во втором тайме не изменилось ничего. Хотя нет. У Бельгии по итогам второй части матча два удара в створ. Один даже более-менее опасный. На этом всё. Марокканцы играли смелее. И первый легитимный гол они словно скопировали из первого тайма. Вместо подачи — прямой удар со штрафного в исполнении Абдельхамида Сабири с фланга. Вновь перед Куртуа выскакивает игрок, но на этот раз не из офсайда. Вратарь теряется и пускает мяч. Конечно, это кошмарные действия голкипера. И гол во многом его вина.

Если вы думаете, что после пропущенного гола Бельгия рванула в атаку, то нет. Продолжились странные попытки подходов, которые ни к чему не приводили. Не помог даже выход Ромелу Лукаку. А вот у Марокко хватило сил даже ещё на один гол. Уже в дополнительное время Зиеш ворвался в штрафную с фланга и прострелил, а Абухляль забил второй гол.

Да, у Бельгии остаётся три очка. И для них всё решится в последнем туре с Хорватией. А африканская сборная неожиданно стала временным лидером группы. Впрочем, с такой игрой бельгийцам мало что светит в последнем матче. Особенно с учётом того, что Хорватия к тому моменту точно не обеспечит себе место в плей-офф.