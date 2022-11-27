«Интер Майами» уверен, что подпишет Месси. Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Лионель Месси может продолжить карьеру в США.
Лионель Месси может продолжить карьеру в США.
По информации The Times, 35-летний аргентинец близок к переходу в «Интер Майами». В клубе МЛС уверены, что Месси подпишет с ними контракт после чемпионата мира в Катаре и присоединится к ним в конце сезона-2022/23 в Европе.
«Майами» хочет укрепить состав футболистами, которые могут дополнить игру Месси. Среди кандидатов два бывших партнера Лео по «Барсе» — Сеск Фабрегас и Луис Суарес.
Ожидается, что Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Напомним, Дэвид Бекхэм — один из совладельцев клуба из Майами. Отмечается, что его влияние сыграло важную роль в потенциальной сделке.
Стоит также отметить, что Месси устраивает расположение «Интера», поскольку у него есть собственное жилье в Майами. И он часто проводит там отпуск.