«Интер Майами» уверен, что подпишет Месси. Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

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По информации The Times, 35-летний аргентинец близок к переходу в «Интер Майами». В клубе МЛС уверены, что Месси подпишет с ними контракт после чемпионата мира в Катаре и присоединится к ним в конце сезона-2022/23 в Европе.

«Майами» хочет укрепить состав футболистами, которые могут дополнить игру Месси. Среди кандидатов два бывших партнера Лео по «Барсе» — Сеск Фабрегас и Луис Суарес.

Ожидается, что Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Напомним, Дэвид Бекхэм — один из совладельцев клуба из Майами. Отмечается, что его влияние сыграло важную роль в потенциальной сделке.