Дубль Крамарича помог Хорватии разгромить Канаду в матче ЧМ-2022

Канадцы быстро вышли вперёд, когда на 2-й минуте встречи Альфонсо Дэвис с передачи Тажона Бушанана открыл счёт в этом матче. Хорватская сборная сумела сравнять счёт только на 36-й минуте встречи — отличился Андрей Крамарич после передачи Ивана Перишича. На 44-й минуте Марко Ливайя сумел вывести Хорватию вперёд, ассистировал ему Йосип Юранович. На 70-й минуте встречи Андрей Крамарич после паса Перишича оформил дубль. На 90+4-й минуте Ловро Майер установил итоговый результат матча — 4:1 в пользу Хорватии.