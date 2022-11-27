Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
13:00Не началсяКамерунСербия
Группа H
16:00Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
19:00Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
27 ноября, источник: Чемпионат.com

Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки

Также полиции пришлось применить световые гранаты.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сразу после победы Марокко над Бельгией (2:0) на ЧМ-2022 в Брюсселе вспыхнули беспорядки: центральные улицы столицы заполонили марокканцы, которые начали сходить с ума от радости. И, судя по кадрам из города, ещё и от чувства превосходства над коренным населением.

Источник: Reuters

Напряжение начало нарастать уже во время матча: болельщики сборной Марокко начали стягиваться в центр, громко и эмоционально празднуя сначала первый гол, а потом и второй. Но после финального свистка начался настоящий ад: взрывались петарды, поджигались машины, ломались самокаты, разбивались и переворачивались мусорки. Кто-то даже умудрился в эмоциональном порыве сломать светофор, а одному из журналистов, который прибыл на место, пульнули петарду в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотни полицейских прибыли на место происшествия, чтобы подавить бушующую толпу, но органы правопорядка оказались бессильны: в их сторону полетели снаряды, после чего им пришлось пустить в ход водяные пушки и световые гранаты. Полицейское управление Брюсселя оперативно выступило в соцсетях с просьбой избегать района, где происходят беспорядки, а также прилежащих к нему улиц. По словам правоохранительных органов, всё началось с появления на бульваре 22 человек, часть из которых была в масках.

«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днём, — отреагировал мэр Брюсселя Филипп Клоуз также в соцсетях. — Полиция задействует все имеющиеся у них средства для поддержания общественного порядка. Я отдал приказ произвести административные аресты нарушителей порядка».

Источник: Reuters

Подобное происходит не первый раз: в 2017 году, когда сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира, в Брюсселе тоже вспыхнули беспорядки, которые привели к ранению 22 полицейских. Марокканцы представляют одну из многочисленных групп мигрантов в Бельгии, которая постепенно расширялась с 1960-х, когда из Марокко приезжали люди для работы на шахтах и в других промышленных отраслях. Сейчас марокканская община в Бельгии насчитывает порядка полумиллиона человек (всего население страны около 11,6 млн), 47% из которых проживают в Брюсселе. По итогам 2021 года марокканцы возглавили список национальностей, которые получили гражданство Бельгии.

Полина Куимова

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ФРГ
3
Франция
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Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
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