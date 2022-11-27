Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки
Также полиции пришлось применить световые гранаты.
Также полиции пришлось применить световые гранаты.
Сразу после победы Марокко над Бельгией (2:0) на ЧМ-2022 в Брюсселе вспыхнули беспорядки: центральные улицы столицы заполонили марокканцы, которые начали сходить с ума от радости. И, судя по кадрам из города, ещё и от чувства превосходства над коренным населением.
Напряжение начало нарастать уже во время матча: болельщики сборной Марокко начали стягиваться в центр, громко и эмоционально празднуя сначала первый гол, а потом и второй. Но после финального свистка начался настоящий ад: взрывались петарды, поджигались машины, ломались самокаты, разбивались и переворачивались мусорки. Кто-то даже умудрился в эмоциональном порыве сломать светофор, а одному из журналистов, который прибыл на место, пульнули петарду в лицо.
Сотни полицейских прибыли на место происшествия, чтобы подавить бушующую толпу, но органы правопорядка оказались бессильны: в их сторону полетели снаряды, после чего им пришлось пустить в ход водяные пушки и световые гранаты. Полицейское управление Брюсселя оперативно выступило в соцсетях с просьбой избегать района, где происходят беспорядки, а также прилежащих к нему улиц. По словам правоохранительных органов, всё началось с появления на бульваре 22 человек, часть из которых была в масках.
«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днём, — отреагировал мэр Брюсселя Филипп Клоуз также в соцсетях. — Полиция задействует все имеющиеся у них средства для поддержания общественного порядка. Я отдал приказ произвести административные аресты нарушителей порядка».
Подобное происходит не первый раз: в 2017 году, когда сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира, в Брюсселе тоже вспыхнули беспорядки, которые привели к ранению 22 полицейских. Марокканцы представляют одну из многочисленных групп мигрантов в Бельгии, которая постепенно расширялась с 1960-х, когда из Марокко приезжали люди для работы на шахтах и в других промышленных отраслях. Сейчас марокканская община в Бельгии насчитывает порядка полумиллиона человек (всего население страны около 11,6 млн), 47% из которых проживают в Брюсселе. По итогам 2021 года марокканцы возглавили список национальностей, которые получили гражданство Бельгии.
Полина Куимова