Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче чемпионата мира в Катаре
ДОХА, 27 ноя — РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
ДОХА, 27 ноя — РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча группы Е, прошедшая на стадионе «Эль-Байт», завершилась со счетом 1:1. В составе испанцев мяч забил Альваро Мората (62-я минута), у немцев отличился Никлас Фюллькруг (83).
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира. Встреча с испанцами стала для него 18-й. Столько же провели его соотечественник Зепп Майер и бразилец Клаудио Таффарел.
Сборная Испании, набравшая 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы E. Команда Германии с одним баллом располагается на четвертой строчке. Вторыми идут японцы (3 очка), третьими — футболисты Коста-Рики (3).
В заключительном туре испанцы сыграют со сборной Японии, а немцы встретятся с командой Коста-Рики. Обе игры пройдут 1 декабря и начнутся в 22:00 мск.