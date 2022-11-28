Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
13:00Не началсяКамерунСербия
Группа H
16:00Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
19:00Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна

Немцы нашли нового бомбардира.

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Источник: Reuters

Ханс-Дитер Флик ждал победы сборной Германии на старте ЧМ-2022 и называл матч с Испанией «досрочным финалом» после сенсационного поражения от Японии. Оба раза главный тренер немцев ошибся. После того как японцы проиграли Коста-Рике, у бундестим осталось право на осечку. Но, разумеется, Флик не хотел использовать это право и зависеть в последнем туре от результата игры конкурента. Во встрече с испанцами он посадил на скамейку Кая Хаверца и Нико Шлоттербека, решив, что с Леоном Горецкой и Тило Керером будет лучше.

Лучше действительно стало. Игра сборных Испании и Германии тянула если не на финал, то на хороший матч плей-офф. По интенсивности, исполнению, напряжению. Остроты недоставало, но тем сильнее встреча двух топ-команд напоминала противостояние, в котором на кон поставлено всё. Испанцы, как и с Коста-Рикой, значительно больше соперника владели мячом (67%), однако содержание у этого владения было совсем не таким, как в первой игре.

Немцы при обороне чередовали высокий прессинг со средним блоком, успешно перекрывая возможные направления атак испанцев. Терпели, держали структуру. Понимали, чем может обернуться любая ошибка. Тем более команда Луиса Энрике уже на седьмой минуте показала это, когда сборная Германии дала шустрым хавбекам «красной фурии» поработать между линий. В том эпизоде после удара Дани Ольмо с линии штрафной бундестим от гола спас только суперсейв Мануэля Нойера, который исправлялся за ошибки с Японией.

Команда Флика, конечно, играла проще при владении. Но почти не уступила по ударам в первом тайме (3:4, а в створ — 1:1) и при этом забила. Антонио Рюдигер успешно сходил на стандарт. Точнее, он сам думал, что успешно, когда праздновал свой мяч головой, однако современная футбольная техника найдёт нарушение там, где пропустят судьи — у центрального защитника сборной Германии был офсайд. Центрфорвард немцев в этом матче Томас Мюллер реже всех встречался с мячом в составе обеих команд — 14 касаний до перерыва и семь потерь владения. Но разве скажешь, что универсал «Баварии» был бесполезен? Мюллер очень много и полезно работал без мяча, с него начиналась оборона немцев.

Испания и Германия выдали увлекательную ничью
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И всё-таки грустно, что две топ-сборные, побеждавшие на чемпионатах мира с такими супербомбардирами, как Давид Вилья и Мирослав Клозе, играют без настоящих центральных нападающих. Не лучшие это позиции для Мюллера и Марко Асенсио, хотя у тренеров, безусловно, есть своя, сильная логика при формировании состава. Но, наверное, когда Луис Энрике поменял на 54-й минуте Феррана Торреса на Альваро Морату, он признал, что идея работает не очень хорошо. И именно Мората забил на исходе часа игры! Керер не заблокировал передачу создавшего ширину слева Жорди Альбы, а Никлас Зюле проиграл эпизод классическому испанскому центрфорварду. Одно касание в штрафной — один гол.

До этого Испании повезло не пропустить после ошибки Уная Симона. Включение вратаря в розыгрыш под давлением соперника уровня Германии — игра с огнём. Голкипер «красной фурии» дважды мог привезти гол, выкатывая мяч в собственной штрафной сопернику и подставляя партнёра «грязной» передачей. Разве была необходимость рисковать? Хорошо, что Симону хватило мастерства исправить свой ляп классным сейвом, но в плей-офф такой эпизод может оказаться решающим.

После гола у команды Луиса Энрике не получалось контролировать мяч и игру. Немцы простили испанцев после ошибок крайних защитников Альбы и Дани Карвахаля, но сразу после ухода с поля автора голевой передачи «красная фурия» пропустила. У Германии тоже забил классический центрфорвард — свежий Никлас Фюллькруг! 29-летний дебютант сборной (это лишь третий матч представителя «Вердера» за национальную команду) не постеснялся забрать мяч у Джамала Мусиалы и одним ударом оправдал своё приглашение в бундестим. Итог — ничья 1:1. Вполне справедливая. Немцы перебили испанцев (11:7, в створ — 4:3), а теперь должны побеждать Коста-Рику и надеяться на то, что сенсации от Японии закончились.

Анатолий Романов

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Испания
1:1
Первый тайм: 0:0
Германия
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Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
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1
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