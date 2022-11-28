Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-офф

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Группа Е

1-й тур: Германия — Япония — 1:2, Испания — Коста-Рика — 7:0

Германия — Япония — 1:2, Испания — Коста-Рика — 7:0 2-й тур: Япония — Коста-Рика — 0:1, Испания — Германия — 1:1

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Япония — Испания (22.00), Коста-Рика — Германия (22.00).

1. Япония упустила исторический шанс выйти из группы с двумя топ-сборными, проиграв Коста-Рике. С 6 очками азиатская команда была бы уже в ⅛ финала, а немцы с одним практически лишались шансов догнать Испанию.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа E, 1.12.2022, 22:00 Япония - Испания -

2. Испания в случае победы над Японией станет первой в группе, при ничьей точно выйдет в плей-офф (и опять же станет первой, если Германия вдруг не проиграет Коста-Рике). При поражении команда Луиса Энрике, скорее всего, останется второй — риск только в том же самом поражении немцев. Благодаря отличной разности мячей 8−1 Испания при равенстве очков будет иметь преимущество над любым соперником — вряд ли у Германии получится по заказу забить 7 голов Коста-Рике.

3. Японии для попадания в ⅛ финала нужна победа, так как при ничьей с Испанией (при поражении шансов не будет никаких) и успехе немцев с разностью в два мяча впереди окажутся именно европейцы — соотношение мячей на ЧМ важнее результата личной встречи.

4. Коста-Рике для выхода в плей-офф надо не проиграть немцам — тогда при поражении японцев она окажется второй.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e9e1ee98daa3a3bb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239021" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5. Самое интересное — судьба сборной Германии. Бундестим устроит только победа, причем она еще не гарантирует ⅛ финала. Если выиграют и испанцы, то немцы займут второе место, при ничьей в параллельном матче надо будет побеждать Коста-Рику с разностью «+2». Самое страшное — успех японцев, ведь при таком раскладе надо отыгрывать разность у испанцев, что выглядит малореальным.

Группа F

1-й тур: Хорватия — Марокко — 0:0, Бельгия — Канада — 1:0

Хорватия — Марокко — 0:0, Бельгия — Канада — 1:0 2-й тур: Бельгия — Марокко — 0:2, Хорватия — Канада — 4:1

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18.00), Канада — Марокко (18.00).

1. В случае поражения Бельгия покидает ЧМ, а Хорватия, скорее всего, займет первое место в группе. У Марокко также будет шанс — надо побеждать Канаду, причем обгонять балканцев по разности мячей (пока 4−1 против 2−0).

2. В случае ничьей в матче Хорватия — Бельгия «шашечные» выходят в плей-офф, если Марокко не победит, — с первого места. Бельгийцам же будет необходимо поражение африканцев, причем только разгромное — либо 0:3 (но тогда в матче европейских сборных нужна результативная ничья, желательно хотя бы 2:2), либо вообще 0:4 или крупнее.