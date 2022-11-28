Мората стал автором уникального рекорда в сборной Испании на чемпионате мира
Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Испании отличился форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората после выхода на замену на 54-й минуте. В прошлой игре испанец забил мяч Коста-Рике (7:0), появившись на поле на 57-й минуте.
Таким образом, 30-летний нападающий стал первым футболистом в истории сборной Испании, который забил на чемпионате мира в двух матчах подряд, выйдя на замену.
Всего подобных случаев в истории турнира было шесть.
После двух туров Испания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. На втором месте идет Япония (три очка), на третьем — Коста-Рика (три), на четвертом — Германия (одно).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».