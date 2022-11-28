Мората стал автором уникального рекорда в сборной Испании на чемпионате мира

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Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Испании отличился форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората после выхода на замену на 54-й минуте. В прошлой игре испанец забил мяч Коста-Рике (7:0), появившись на поле на 57-й минуте.

Таким образом, 30-летний нападающий стал первым футболистом в истории сборной Испании, который забил на чемпионате мира в двух матчах подряд, выйдя на замену.

Всего подобных случаев в истории турнира было шесть.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6b357c87ae448936&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239048" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После двух туров Испания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. На втором месте идет Япония (три очка), на третьем — Коста-Рика (три), на четвертом — Германия (одно).