Нойер повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей
В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Испания — Германия. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Испания — Германия. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера это был 18-й матч на чемпионатах мира.
Таким образом, 36-летний немец повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей, который ранее установили Зепп Майер и Клаудио Таффарел.
Установить новый рекорд турнира Нойер сможет уже 1 декабря в матче с Коста-Рикой.