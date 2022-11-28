Фанат переодел футболку Саудовской Аравии в польскую сразу после гола Левандовского: поляки нашли его и устроили встречу с Робертом
Больше переодеваться не будет.
Больше переодеваться не будет.
Во время матча второго тура ЧМ-2022 произошел забавный эпизод: болельщик эффектно переодел футболку Саудовской Аравии в польскую сразу после гола Роберта Левандовского.
Возможно, парень не болеет ни за одну сборную, а просто развлекается — в последние годы так делают многие фанаты.
Однако история не закончилась, ребята из сборной Польши выдали красивое продолжение: нашли парня и устроили ему встречу с Робертом. Лева подписал футболку и улыбнулся в объектив. Кажется, парень больше не будет переодеваться.