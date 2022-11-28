В сборной Бразилии на ЧМ-2022 случилась вспышка вирусной инфекции
В сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре случилась вспышка вирусной инфекции, утверждает Goal.
В сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре случилась вспышка вирусной инфекции, утверждает Goal.
Изначально недомогание почувствовал вингер Антони, а затем симптомы гриппа были обнаружены у вратаря Алиссона и полузащитника Лукаса Пакеты. В связи с этим игроков попросили изолироваться и тренироваться индивидуально в отеле. Все трое уже чувствуют себя нормально и готовы принять участие в матче 2-го тура группового этапа против Швейцарии.
Матч Бразилия — Швейцария состоится в Рас-Абу-Абуде 28 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.