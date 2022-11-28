СМИ: Неймар восстанавливается от травмы с помощью технологии NASA

Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Сербии (2:0), из-за повреждения форвард пропустит оставшиеся встречи команды в квартете.

Как сообщает Marca, для более ускоренного восстановления бразилец пользуется устройством, созданным на базе космических технологий NASA от компании Normatec. Прибор покрывает всю ногу, внутри него установлены устройства для последовательного пульсирующего сжатия конечностей при помощи нагнетаемого в манжеты воздуха. Прибор обеспечивает активизацию кровообращения, способствует заживлению мягких тканей, снимает отеки и уменьшает болевые ощущения.

Как рассказал в интервью порталу Freelap USA бывший астронавт NASA доктор Ивонн Кейгл, в США больше не используют подобные устройства из-за того, что они устарели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.