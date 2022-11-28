Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
13:001-й таймКамерун0Сербия0
Группа H
тв
16:00Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
тв
19:00Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
тв
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
10
4
Сербия
10
Группа H
1
Португалия
13
2
Уругвай
11
3
Южная Корея
11
4
Гана
10
11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня

Готовимся к новому игровому дню ЧМ.

Наверх
Источник: Reuters

Камерун — Сербия

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа G, 28.11.2022, 13:00

Камерун0Сербия0

Сборная Сербии сегодня проведет первый матч на ЧМ-2022. Да, все именно так, с бразильцами их на поле видно не было — слишком силен оказался соперник. Сербия нанесла всего 4 удара в сторону ворот сборной Бразилии и ни разу не попала в створ. С Камеруном точно будет попроще. Сербы приехали в Катар не для вылета на групповой стадии. К счастью, через самое сложное они уже прошли, теперь надо забирать очки у прямых конкурентов.

Камерунцы отрезками играли на равных со Швейцарией, а порой смотрелись даже сильнее. Но коротких всплесков африканцам не хватило для победы. Не помог даже тот факт, что единственный мяч в игре забил этнический камерунец Бриль Эмболо, нападающий «Монако» и сборной Швейцарии. Легко с африканской сборной точно не будет, но в этом матче, в отличие от встречи с Бразилией, сербам необходимо играть с позиции силы. Набирать очки точно нужно, ведь в последнем туре, вероятно, придется сражаться за выход в плей-офф с очень солидной Швейцарией. Справятся ли?

Бразилия — Швейцария

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа G, 28.11.2022, 19:00

Бразилия-Швейцария-

Во втором подготовительном матче к чемпионату мира Бразилия встретится со Швейцарией. По крайней мере, пока что кажется, что для «селесау» групповой этап — чисто разминка перед плей-офф.

Парадоксально, но на ЧМ-2018 Сербия, Швейцария и Бразилия также играли в одной группе. Только роль записного аутсайдера тогда исполнял не Камерун, а Коста-Рика. Тогда швейцарцам удалось отобрать очки у пентакампеонов — 1:1. И все же тогда Бразилия еще не была настолько мощной. Даже потеря Неймара пока что не кажется критичной, до противостояний с другими претендентами на титул запаса прочности бразильцам должно хватить. Южноамериканцы показали выдающийся уровень в матче с Сербией, но Швейцария в последние годы на крупных форумах выступала более стабильно и регулярно выходила в плей-офф. На Евро-2020 оставили за бортом действующих чемпионов мира французов. Так что Бразилия подходит к игре как однозначный фаворит, но это не означает, что команда Тите точно не испытает проблем.

Что касается швейцарцев, то эту сборную никогда не интересуют предматчевые расклады. Подопечные Мурата Якина уже давно слывут крепкой и обученной европейской командой, способной дать бой команде любого уровня. И главные фавориты на титул чемпионов мира не являются исключением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Корея — Гана

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа H, 28.11.2022, 16:00

Южная Корея-Гана-

Текущие аутсайдеры группы H приятно удивили своими выступлениями в первом туре. Южная Корея смогла отобрать очки у звездного Уругвая, а Гана дважды поразила ворота грозной Португалии и чуть не вырвала ничью на последней добавленной минуте игры. Эти команды точно еще вмешаются в распределение мест в группе. Пока что у азиатов и африканцев есть отличные шансы набрать 3 очка в очном противостоянии.

Против Уругвая все 90 минут отбегал капитан корейской сборной Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» готов не на все 100%, он вынужден играть с маской на лице из-за травмы глаза. Тем не менее Сон опасен даже в таком состоянии.

Гане придется пробиваться к воротам Южной Кореи через целую стену Кимов (4 защитника и вратарь). Африканская команда смогла дважды отличиться с именитыми португальцами, чьи ворота охраняют сильные игроки из топовых клубов. Вряд ли после такого ганцы испугаются организованную Южную Корею.

Отлично подготовленные физически команды будут носиться за каждой передачей вплоть до финального свистка. Раньше эти сборные встречались только в товарищеских матчах, но голов всегда было много. Вероятно, сегодняшняя игра не станет исключением.

Португалия — Уругвай

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа H, 28.11.2022, 22:00

Португалия-Уругвай-

По традиции организаторы турнира оставили самое сладкое на десерт. В финальной встрече дня сойдутся Португалия и Уругвай. Первые могут гарантировать себе выход в ⅛ финала ЧМ-2022, а вторые — потерять шансы на дальнейшую борьбу.

Матчи первого тура сложно назвать успешными для обеих команд. Португальцы умудрились дважды пропустить от Ганы, так что с куда более звездным Уругваем придется серьезно попотеть, учитывая травму Данилу Перейры. Опорник «ПСЖ» в последнее время чаще выступает в центре защиты, так же было и в игре Португалия — Гана. 30-летний футболист получил перелом ребра на тренировке, из-за чего пропустит минимум две ближайшие встречи.

Уругваю, в свою очередь, нужно прибавлять в атаке. Два самых опасных момента у ворот Южной Кореи пришли после мощных дальних ударов. Луис Суарес всю карьеру сталкивается с обвинениями в лишнем весе, но сейчас, кажется, они вполне обоснованны — нападающий испытывал серьезные проблемы в борьбе с Кимами. Зато Дарвин Нуньес выглядел неплохо — только вот с Португалией пора бы уже и забить.

На российском мундиале в ⅛ финала сильнее оказались уругвайцы. Отличившемуся тогда дублем Кавани уже 35 лет, взвалить все на его плечи в этот раз не удастся. А вот Португалия до сих пор надеется на своего опытного нападающего, хотя помощники давно подросли и уже показали себя с Ганой. Но, конечно же, все внимание на Криштиану, которому нужно догонять Месси и забивать во втором матче на ЧМ подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Главные темы
Это не топ-сборная, а недоразумение. Куртуа хоронит Бельгию
Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией
Такая сборная Германии не должна вылетать с чемпионата мира
Чтобы не вылететь, Германии придется болеть за Испанию. Расклады
Камерун — Сербия: Милинкович-Савич, Костич и Чупо-Мотинг выйдут с первых минут
Арсен Захарян рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022
В сборной Бразилии на ЧМ-2022 случилась вспышка вирусной инфекции
СМИ: Неймар восстанавливается от травмы с помощью технологии NASA
Фанат переодел футболку Саудовской Аравии в польскую сразу после гола Левандовского: поляки нашли его и устроили встречу с Робертом
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ
Нойер повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей
Мората стал автором уникального рекорда в сборной Испании на чемпионате мира
Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче чемпионата мира в Катаре
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол висит на перекладине ворот.
Канада досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф на чемпионате мира
Испания — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Дубль Крамарича помог Хорватии разгромить Канаду в матче ЧМ-2022
«Интер Майами» уверен, что подпишет Месси. Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Хорватия — Канада: Ловрен выйдет в стартовом составе
Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Бельгия и Марокко объявили составы на матч чемпионата мира
Сборная Коста-Рики победила команду Японии в матче чемпионата мира по футболу
Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира в Катаре
Игрок Нидерландов де Рон: отсутствие сборной России и Миранчука на ЧМ — ужасная ситуация
Япония — Коста-Рика: автор победного гола в ворота немцев Асано остался в запасе
Тренер сборной Бельгии не рассчитывает на Лукаку в матче с марокканцами
Испания — Германия: прогнозы и ставки
Месси первым в истории отдал голевой пас на пяти чемпионатах мира
Неймар показал, как выглядит его нога после травмы в матче ЧМ-2022
Легендарный! Месси спас Аргентину от провала: забил невероятный гол Мексике и вдохновил партнера на еще один шедевр
СМИ: ФИФА не будет наказывать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
12Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу
15Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
14Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией
11Левандовски помог Польше обыграть Саудовскую Аравию
16Бразилия с победы стартовала на чемпионате мира
12Роналду снова празднует! Португалия обыграла Гану
11Уругвай и Корея победителя не выявили
11Сборная Швейцарии обыграла Камерун
Месси: Аргентина больше не может ошибаться, теперь каждый матч для нас как финальный
88 966 зрителей на матче Аргентины и Мексики — рекордная посещаемость на ЧМ с финала-1994
Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022
Месси повторил рекорд Марадоны по числу матчей на ЧМ за Аргентину
Гуардадо стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
«Это провокация». В Европе требуют наказать футболиста за бутсы с флагом России на ЧМ-2022
Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира!
Де Брюйне о зарплате: «Сравниваю с певцом, на чей концерт приходят 60 тысяч. Футбол смотрят миллионы, клуб получает 500−600 млн фунтов. Да, платят много, но разве слишком много?»
Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира
Аргентина — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь