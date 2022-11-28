Иран требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства своей страны, информирует The Guardian.
Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства своей страны, информирует The Guardian.
Так, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США опубликовала фото иранского флага без изображения на нём эмблемы Исламской Республики. Жалоба на представителей американской национальной команды отправлена в комитет по этике ФИФА.
Ранее пресс-служба сборной США объяснила, что решение отказаться от официального флага Ирана в соцсетях — это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека».
Напомним, в последнее время в Иране проходят протесты против государственного строя. В стране уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому.