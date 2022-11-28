Иран требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом

Так, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США опубликовала фото иранского флага без изображения на нём эмблемы Исламской Республики. Жалоба на представителей американской национальной команды отправлена в комитет по этике ФИФА.

Напомним, в последнее время в Иране проходят протесты против государственного строя. В стране уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому.