Арсен Захарян рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022
Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Смотрю чемпионат мира. Болею за Португалию», — заявил Захарян в интервью «СЭ».
В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2. Сегодня команда Криштиану Роналду сыграет против Уругвая. Начало матча — в 22:00 (мск).