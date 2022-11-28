Камерун — Сербия: Милинкович-Савич, Костич и Чупо-Мотинг выйдут с первых минут
Сборные Камеруна и Сербии объявили стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2022.
Сборные Камеруна и Сербии объявили стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2022.
Камерун: Эпасси, Кастеллетто, Н’Кулу, Толо, Файи, Кюнде, Онгла, Ангисса, Токо Экамби, Мбемо, Чупо-Мотинг.
Сербия: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Максимович, Костич, Живкович, Лукич, С. Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.
В группе G команды пока не набрали очков.