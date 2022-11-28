Сборная Камеруна по футболу отстранила вратаря Онану по дисциплинарным причинам

ТАСС, 28 ноября. Голкипер сборной Камеруна Андре Онана отстранен от тренировок с командой перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с сербами по дисциплинарным причинам. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна.

«Онана был исключен из сборной, мы немного усложняем себе жизнь», — сказал источник.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9251d5ef474ed756&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239046" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник сборная Камеруна встретится с командой Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, начало в 13:00 мск.