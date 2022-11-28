Сборную США требуют забанить на ЧМ-2022. В Иране возмущены скандальной картинкой с флагом

Завтра, 29 ноября, на чемпионате мира в Катаре состоится матч между сборными Ирана и США. В случае победы одна из команд пройдёт в ⅛ финала. Перед матчем, который многие и так считают главной политической игрой турнира, обстановка накалилась ещё и из-за поста в соцсетях. Рассказываем, что случилось.

Иран требует ФИФА исключить США из числа участников ЧМ-2022

Сборная США показала флаг команды Ирана без эмблемы Исламской Республики. Официальный аккаунт USMNT опубликовал в «Твиттере» изображение того, как сейчас выглядит группа B, но не включил на изображение эмблему Исламской Республики — там остались только зелёная, белая и красная полосы.

Источник: Twitter

The Guardian пишет, США объяснили это тем, что таким образом они поддерживают женщин в Иране, борющихся за основные права человека. Последние несколько месяцев в Тегеране и не только проходят протесты.

Федерации футбола Ирана, по данным The Guardian, это не понравилось. Чиновники отправили жалобу в комитет по этике ФИФА и требует забанить США. В Иране считают, что американцы проявили неуважение к национальному флагу Исламской Республики. В государственном СМИ Ирана Tasnim News Agency заявили, что, сняв эмблему с флага, США нарушили правила ФИФА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b7b6fa14a20e4d85&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239029" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Согласно разделу 13 правил ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее 10 матчей или определённого периода, или любой другой соответствующей дисциплинарной меры.

Игроки сборной Ирана выступают на ЧМ-2022 в Катаре на фоне гражданских беспорядков в стране, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини. Перед матчем с Англией они даже не пели гимн, но перед Уэльсом — пели.

Почему для протестующих так важна именно эта часть флага? И почему, скорее всего, на неё обратили внимание в США? Значимость этого элемента «Чемпионату» объяснил Артём Адрианов — специалист Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова.

— На национальном флаге на месте символа образуется слово «Аллах». До Исламской революции вместо этого там был изображён лев, поэтому предполагаю, что для протестующих нынешнее изображение на флаге — символ Исламской Республики. Убирая с флага символику, они показывают также, что не хотят ни возврата к монархии, ни исламскую республику.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57b1b47352f66e42&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239024" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем ответит ФИФА?

Главная футбольная организация отказалась от комментариев, но, как пишет The Guardian, ссылаясь на ряд хорошо осведомлённых источников, санкции в адрес сборной США маловероятны. При этом власти Катара и ФИФА не хотят пропускать на стадион иранских болельщиков, протестующих в защиту прав человека, в футболках с лозунгом «Женщины. Жизнь. Свобода».