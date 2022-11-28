Сборная Сербии упустила победу над Камеруном в матче чемпионата мира-2022

Встреча прошла в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 3:3.

На 29-й минуте счет открыл защитник африканской команды Жан-Шарль Кастеллетто. На первой и третьей добавленных к первому тайму минутах отличились сербы Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e21aa9956ddb68c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239018" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме на 63-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар отметился голом. Через три минуты счет сравнял форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а сербы упустили победу.

Таким образом, после двух матчей Сербия замыкает турнирную таблицу группы G, набрав одно очко. Камерун располагается на третьем месте с таким же количеством очков. Лидируют бразильцы, имея в активе три очка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9251d5ef474ed756&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239046" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.