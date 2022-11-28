Сборная Сербии упустила победу над Камеруном в матче чемпионата мира-2022
Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Встреча прошла в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 3:3.
На 29-й минуте счет открыл защитник африканской команды Жан-Шарль Кастеллетто. На первой и третьей добавленных к первому тайму минутах отличились сербы Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич.
Во втором тайме на 63-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар отметился голом. Через три минуты счет сравнял форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а сербы упустили победу.
Таким образом, после двух матчей Сербия замыкает турнирную таблицу группы G, набрав одно очко. Камерун располагается на третьем месте с таким же количеством очков. Лидируют бразильцы, имея в активе три очка.
Другая встреча в группе G пройдет между Бразилией и Швейцарией. Она начнется в 19:00 по московскому времени.