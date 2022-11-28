Камерун вытащил безумную игру с Сербией! Кажется, это лучший матч ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
13:00ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
16:00ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
19:001-й таймБразилия0Швейцария0
Группа H
тв
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
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Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
13
2
Гана
23
3
Уругвай
11
4
Южная Корея
21
15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Камерун вытащил безумную игру с Сербией! Кажется, это лучший матч ЧМ-2022

Все началось со скандала с вратарем, который слишком много играл ногами.

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Источник: Reuters

Против Бразилии сербы показали высокий уровень мотивации и физической готовности, а также организованный футбол. Не было понятно только, как балканская команда атакует. У Камеруна же — при всем к нему уважении — совсем другой статус в сравнении с бразильцами, и здесь уже от Драгана Стойковича ждали совсем другой игры. Ставка на нее угадывалась уже по стартовому составу. И, конечно, по действиями футболистов — например, Александра Митровича, который сразу убрал Нкулу эффектным финтом и обводящим ударом попал в штангу.

А так как атаковал лучший сербский бомбардир с довольно острого угла, к голкиперу «Неукротимых львов» Эпасси обязательно возникли бы вопросы. Хотя больше их было к руководству камерунской делегации, так как из заявки на матч исчез лучший вратарь страны Онана. Да еще и с формулировкой «по дисциплинарным причинам». Расшифровки не последовало, однако один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо представил свою версию.

Источник: Reuters

Согласно его информации, причина в конфликте Онаны с главным тренером Ригобером Сонгом. Тот настаивал на том, чтобы стиль игры вратаря был более традиционным, тогда как кипер «Интера» с этим не соглашался и не собирался ничего менять. В первом туре Онана, кстати, установил рекорд мировых чемпионатов, став первым вратарем, который коснулся мяча за пределами штрафной 26 раз. И если это действительно причина разногласий, то с Сонгом точно не согласится Валерий Карпин, для которого игра ногами — важное качество вратарей.

Карта касаний голкипера Андре Онана в первом матче на ЧМ-2022 против Швейцарии

Если серьезно, то этому навыку уделяется какое-то гипертрофированное внимание. Игра ногами может быть твоим козырем или недостатком — только голкипер, прежде всего, должен думать о том, как защитить ворота. У Онаны это получается здорово везде и всегда — в «Аяксе», «Интере», где он вытеснил из состава опытнейшего Хандановича, а также в сборной.

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Это по-настоящему элитный вратарь, тогда как у его сменщика карьера довольно скромная. Несколько лет в низших дивизионах, ноль игр в лиге 1, скромные команды в Греции, а сейчас — выступление за середняка чемпионата Саудовской Аравии. Игра с Сербией стала для Эпасси всего шестой за сборную — и он, мягко говоря, не выручил. Это определение подходит к голу Павловича, который попал в угол после штрафного Тадича. А мяч Сергея Милинковича-Савича — откровенный вратарский ляп.

Так сербы перевернули игру за две добавленные к первому тайму минуты. До этого же план Сонга работал. Шупо-Мотинг и Мбеумо напрягали соперника в быстрых контратаках, а шанс был пойман при угловом, когда мяч сбросили набегавшему на дальнюю штангу Кастелетто. Праздновать взятие ворот примчались все запасные, что вроде бы демонстрировало единство команды.

Когда же сербы издевательски раскатали оборону африканцев и вывели Митровича фактически на пустые ворота, казалось, что Камерун посыпался. Но то ли сербы в это слишком рано поверили, то ли стройность их обороны нарушила травма Павловича. Скорее всего, одно наложилось на другое. Плюс балканская команда не среагировала на внесенные Сонгом коррективы.

Источник: Reuters

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Пожертвовав одним полузащитником, тренер использовал имевшееся в резерве мощное оружие в лице Абубакара, а тот изменил все. Блестяще избежав расставленные на его пути офсайдные ловушки, форвард сначала издевательски убрал защитника и перебросил мяч через Ваню Милинковича-Савича, после чего вывел на пустой угол Шупо-Мотинга. На два гола Сербии за 148 секунду Камерун ответил своим двойным ударом за 151 секунду! Таких крутых сюжетов на этом чемпионате еще не было.

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Так что «Неукротимые львы», включая появившегося на поле обладателя паспорта РФ Ондуа, еще побьются в последнем туре с Бразилией. Без особых, как видится, шансов, но побьются. И, судя по последним сообщениям, точно без Онаны. Якобы повздоривших за несколько часов до матча игрока и тренера пытался примирить глава камерунской федерации Самюэль Это’О, однако вратарь принял решение покинуть сборную, так как считает ситуацию тупиковой.

Только сборная, способная на такую игру и обладающая таким характером, точно не в тупике.

Камерун
3:3
Первый тайм: 1:2
Сербия
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