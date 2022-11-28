Главный тренер сборной Камеруна объяснил отчисление вратаря Онана из команды на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал отчисление из команды вратаря Андре Онана во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал отчисление из команды вратаря Андре Онана во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.
По информации СМИ, Онана был выведен из состава национальной команды из-за конфликта с Сонгом.
«Это очень важный игрок для нашей команды, но я должен ставить интересы коллектива выше личных проблем. Это один из лучших вратарей Европы. Но любой футболист должен уважать команду. Игроки должны были получить этот сигнал. Я пошел на риск. Но я отец для этих ребят, так что обязан брать на себя ответственность. И не собираюсь извиняться за свое решение. Что будет дальше? Посмотрим. Посмотрим, как теперь он будет относиться к нашим правилам», — цитирует тренера COPE.
Сегодня, 28 ноября, сборная Камеруна сыграла вничью с командой Сербии (3:3) и набрала первое очко на групповом этапе ЧМ-2022.
В пятницу, 2 декабря, «неукротимые львы» сыграют против сборной Бразилии.