«Флаг России не имеет отношения к ЧМ». Сербии грозят санкции после жестов её фанатов

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
13:00ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
16:00ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
19:001-й таймБразилия0Швейцария0
Группа H
тв
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
13
2
Гана
23
3
Уругвай
11
4
Южная Корея
21
17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флаг России не имеет отношения к ЧМ». Сербии грозят санкции после жестов её фанатов

Болельщики не только вывесили российский флаг, но и кричали про Косово.

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Источник: Чемпионат.com

Сербские болельщики регулярно напоминают с трибун, что, по их мнению, Косово — это Сербия, и даже матч чемпионата мира не стал исключением. В середине первого тайма игры с Камеруном немногочисленная сербская трибуна ненадолго, но всё же затянула: «Косово је срце Србије».

И это на фоне вчерашнего скандала: Федерация футбола Косова пожаловалась в ФИФА на сборную Сербии, которая вывесила флаг в раздевалке с надписью «Не сдаваться» на фоне карты с Косовом в составе. В частично признанной республике действия назвали «шовинистским и агрессивным актом, который противоречит ценностям, которые передаёт футбол». Косово требует, чтобы ФИФА открыла дисциплинарное дело и провела расследование инцидента, по итогам которого «приняла срочные меры».

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

За оба действия Сербия может быть наказана. Флаг в раздевалке может обойтись федерации в миллионы евро, кричалка зрителей — добавить ещё несколько.

Источник: Чемпионат.com

«Косово — Сербия» — это политический лозунг, за его скандирование команда может быть наказана штрафом, — пояснил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Политика ФИФА заключается в том, что не нужно приносить политику внутрь стадиона. Мир — большой и с огромным количеством проблем: если разрешить кричать все политические лозунги, то чемпионат мира превратится неизвестно во что. На ЧМ есть возможность обратить внимание на какие-то проблемы и их подсветить, а ФИФА этого не хочет. Штраф за кричалки вполне реален«.

ФИФА, например, оштрафовала во время ЧМ-2018 Гранита Джаку, Шердана Шакири и Штефана Лихтштайнера за демонстрацию в матче с Сербией двуглавого орла с герба Албании — подобный жест мировой орган расценил как политический. После того же матча был наказан и Футбольный союз Сербии, потому что болельщики скандировали “Смерть албанцам!”. Так что весь огонь ещё впереди — в 3-м туре сборная Швейцарии с большим количеством этнических албанцев вновь сыграет со сборной Сербии.

Флаг России + флаг Сербии = «Одна вера»

Кричалки про Косово не единственное, что было в матче с Камеруном. Перед стадионом один из сербских болельщиков, который взял с собой на трибуну картонного друга, рассказал историю про флаг.

«Мы перевернули флаг Сербии в фан-зоне, когда там было телевидение США, — поделился он. — И мы потом начали скандировать: “Россия, Россия!”. Американцы сделали такое лицо! Больше на камеру я сказать не могу, извините». И посмеялся, пригрозив слегка кулаком.

На трибуне, где сосредоточилось большое количество сербов, перед самым началом появился сдвоенный флаг — России и Сербии: половина одного орла, половина другого и надпись на двух языках («Одни цвета, одна вера»).

Источник: Чемпионат.com

Драган, который и вывесил этот флаг, рассказал, что купил его ещё перед поездкой на чемпионат мира в Россию.

«Когда я был там, все говорили мне “брат, братуха”, — вспомнил он. — Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч — это было невероятно».

Когда я ему сказала, что ФИФА может расценить этот флаг как политический жест, он выразил надежду, что такого не будет, потому что его посыл был совершенно иным. Тем более его досмотрели на входе и спустя какое-то время допустили на трибуну.

«В этом флаге нет никакой политики, — сказал он. — Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии. Когда я проходил досмотр, мой флаг сфотографировали и куда-то ушли совещаться. Потом пришли и сказали, что я могу проходить, никаких проблем нет».

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Но вот Прокопец считает, что Сербию всё же могут за такое наказать — если трактуют флаг как политическое высказывание.

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков — это правило строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то будет наказание. Флаг России не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии — ФИФА это может расценить как политическое высказывание. Если они так будут трактовать, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана — её сами назначают. Главное правило — на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания».

Полина Куимова

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