«Флаг России не имеет отношения к ЧМ». Сербии грозят санкции после жестов её фанатов

Сербские болельщики регулярно напоминают с трибун, что, по их мнению, Косово — это Сербия, и даже матч чемпионата мира не стал исключением. В середине первого тайма игры с Камеруном немногочисленная сербская трибуна ненадолго, но всё же затянула: «Косово је срце Србије».

И это на фоне вчерашнего скандала: Федерация футбола Косова пожаловалась в ФИФА на сборную Сербии, которая вывесила флаг в раздевалке с надписью «Не сдаваться» на фоне карты с Косовом в составе. В частично признанной республике действия назвали «шовинистским и агрессивным актом, который противоречит ценностям, которые передаёт футбол». Косово требует, чтобы ФИФА открыла дисциплинарное дело и провела расследование инцидента, по итогам которого «приняла срочные меры».

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

За оба действия Сербия может быть наказана. Флаг в раздевалке может обойтись федерации в миллионы евро, кричалка зрителей — добавить ещё несколько.

«Косово — Сербия» — это политический лозунг, за его скандирование команда может быть наказана штрафом, — пояснил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Политика ФИФА заключается в том, что не нужно приносить политику внутрь стадиона. Мир — большой и с огромным количеством проблем: если разрешить кричать все политические лозунги, то чемпионат мира превратится неизвестно во что. На ЧМ есть возможность обратить внимание на какие-то проблемы и их подсветить, а ФИФА этого не хочет. Штраф за кричалки вполне реален«.



ФИФА, например, оштрафовала во время ЧМ-2018 Гранита Джаку, Шердана Шакири и Штефана Лихтштайнера за демонстрацию в матче с Сербией двуглавого орла с герба Албании — подобный жест мировой орган расценил как политический. После того же матча был наказан и Футбольный союз Сербии, потому что болельщики скандировали “Смерть албанцам!”. Так что весь огонь ещё впереди — в 3-м туре сборная Швейцарии с большим количеством этнических албанцев вновь сыграет со сборной Сербии.

Флаг России + флаг Сербии = «Одна вера»

Кричалки про Косово не единственное, что было в матче с Камеруном. Перед стадионом один из сербских болельщиков, который взял с собой на трибуну картонного друга, рассказал историю про флаг.

«Мы перевернули флаг Сербии в фан-зоне, когда там было телевидение США, — поделился он. — И мы потом начали скандировать: “Россия, Россия!”. Американцы сделали такое лицо! Больше на камеру я сказать не могу, извините». И посмеялся, пригрозив слегка кулаком.

На трибуне, где сосредоточилось большое количество сербов, перед самым началом появился сдвоенный флаг — России и Сербии: половина одного орла, половина другого и надпись на двух языках («Одни цвета, одна вера»).

Драган, который и вывесил этот флаг, рассказал, что купил его ещё перед поездкой на чемпионат мира в Россию.



«Когда я был там, все говорили мне “брат, братуха”, — вспомнил он. — Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч — это было невероятно».



Когда я ему сказала, что ФИФА может расценить этот флаг как политический жест, он выразил надежду, что такого не будет, потому что его посыл был совершенно иным. Тем более его досмотрели на входе и спустя какое-то время допустили на трибуну.



«В этом флаге нет никакой политики, — сказал он. — Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии. Когда я проходил досмотр, мой флаг сфотографировали и куда-то ушли совещаться. Потом пришли и сказали, что я могу проходить, никаких проблем нет».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e21aa9956ddb68c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239018" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но вот Прокопец считает, что Сербию всё же могут за такое наказать — если трактуют флаг как политическое высказывание.



«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков — это правило строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то будет наказание. Флаг России не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии — ФИФА это может расценить как политическое высказывание. Если они так будут трактовать, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана — её сами назначают. Главное правило — на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания».