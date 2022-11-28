Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
13:00ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
16:00ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
19:001-й таймБразилия0Швейцария0
Группа H
тв
22:00Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
13
2
Швейцария
13
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
13
2
Гана
23
3
Уругвай
11
4
Южная Корея
21
18:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира

ДОХА, 28 ноября. /ТАСС/. Сборная Ганы со счетом 3:2 обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в понедельник на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Дохе в присутствии 43 983 зрителей.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34, 68). У проигравших отличился Сон Чо Хе (58, 61). Главный судья Энтони Тэйлор добавил ко второму тайму 10 минут, по окончании добавленного времени он завершил матч, не позволив игрокам сборной Южной Кореи подать угловой. После этого главный тренер проигравшей команды Паулу Бенту выбежал на поле и стал на повышенных тонах разговаривать с судьей, за что получил красную карточку.

Салису — первый защитник сборной Ганы, отличившийся в матче мирового первенства. Сборная Ганы принимает участие в четвертом чемпионате мира, ее лучшим результатом на мировых первенствах является выход в четвертьфинал в 2010 году.

Сборные Ганы и Южной Кореи впервые встречались между собой на чемпионате мира. Ранее они провели четыре товарищеских матча, трижды победителем была команда Ганы, один раз — сборная Южной Кореи.

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Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 3 очка. Следом идут команды Ганы (3), Уругвая (1) и Южной Кореи (1). Встреча второго тура группового этапа между португальцами и уругвайцами пройдет позднее в понедельник (22:00 мск). В заключительном туре групповой стадии турнира пройдут матчи Португалия — Южная Корея и Уругвай — Гана. Встречи пройдут 2 декабря.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. В турнире участвуют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

Южная Корея
2:3
Первый тайм: 0:2
Гана
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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Лусаил (Лусаил)
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Халифа (Доха)
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Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
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