Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира

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В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34, 68). У проигравших отличился Сон Чо Хе (58, 61). Главный судья Энтони Тэйлор добавил ко второму тайму 10 минут, по окончании добавленного времени он завершил матч, не позволив игрокам сборной Южной Кореи подать угловой. После этого главный тренер проигравшей команды Паулу Бенту выбежал на поле и стал на повышенных тонах разговаривать с судьей, за что получил красную карточку.

Салису — первый защитник сборной Ганы, отличившийся в матче мирового первенства. Сборная Ганы принимает участие в четвертом чемпионате мира, ее лучшим результатом на мировых первенствах является выход в четвертьфинал в 2010 году.

Сборные Ганы и Южной Кореи впервые встречались между собой на чемпионате мира. Ранее они провели четыре товарищеских матча, трижды победителем была команда Ганы, один раз — сборная Южной Кореи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=98bd42785855a45c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239041" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 3 очка. Следом идут команды Ганы (3), Уругвая (1) и Южной Кореи (1). Встреча второго тура группового этапа между португальцами и уругвайцами пройдет позднее в понедельник (22:00 мск). В заключительном туре групповой стадии турнира пройдут матчи Португалия — Южная Корея и Уругвай — Гана. Встречи пройдут 2 декабря.