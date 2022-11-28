Главный тренер сборной Южной Кореи получил красную карточку после финального свистка на ЧМ-2022

Встреча в Катаре завершилась поражением южнокорейцев со счетом 2:3. Судья Энтони Тейлор добавил к основному времени 10 минут, но позволил командам сыграть чуть больше. В последнем эпизоде Южная Корея заработала угловой, после этого арбитр дал свисток об окончании игры. Это вызвало недовольство игроков азиатской сборной и особенно у Бенту, который активно выражал свое возмущение Тейлору.