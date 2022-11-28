Тренер сборной США извинился за оскорбление флага Ирана перед матчем ЧМ

Ранее Федерация футбола США заявила, что решила отказаться от официального флага Ирана в своих социальных сетях, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека». Это было сделано на фоне протестов в стране и перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре между командами США и Ирана. В ответ правительство Ирана обвинило Соединенные Штаты в удалении имени бога со своего национального флага. Федерация футбола Ирана подала жалобу в комитет по этике ФИФА с требованием отстранить сборную США на 10 игр за проявление неуважения к национальному флагу страны.

«Иногда такие вещи выходят из-под нашего контроля. Мы не сосредоточены на этих внешних вещах, и все, что мы можем сделать, это извиниться от имени игроков и тренерского штаба, но мы не были частью этого. Мы понятия не имели, что публикует Федерация футбола США. Тренеры, игроки — мы не знали. Мы сосредоточены на этом матче, но я не хочу звучать отчужденно. Нам не все равно, говоря об этом. Конечно, наши мысли с иранским народом, Ираном и всеми людьми. Но сейчас мы думаем только об этом матче», — приводит слова Берхалтера Франс Пресс.

«Я недостаточно разбираюсь в политике, я футбольный тренер. Когда я думаю об этом матче, я понимаю, что у многих других заинтересованных лиц к нему совсем другие чувства. Но для нас это футбольный матч против хорошей команды. Это игра на вылет между двумя хорошими командами, которые хотят выйти в следующий раунд», — добавил Берхалтер.

Сборная США, набрав 2 очка, занимает третье место в таблице группы В на чемпионате мира в Катаре. Для выхода в плей-офф американцам нужно обыграть идущую в квартете второй с 3 очками сборную Ирана. Встреча пройдет во вторник.