Бензема может вернуться на чемпионат мира в Катаре

Французский форвард восстанавливается от травмы с опережением графика и в середине недели может приступить к тренировкам с «Реалом».

Бензема по-прежнему официально находится в заявке сборной Франции на чемпионат мира и сможет вернуться в национальную команду, если такое решение примет главный тренер трехцветных Дидье Дешам.

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, 30 ноября французы сыграют с Тунисом в 3-м туре группового раунда.