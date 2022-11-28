Бензема может вернуться на чемпионат мира в Катаре
Обладатель «Золотого мяча — 2021/22» Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022, сообщает RMC Sport.
Обладатель «Золотого мяча — 2021/22» Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022, сообщает RMC Sport.
Французский форвард восстанавливается от травмы с опережением графика и в середине недели может приступить к тренировкам с «Реалом».
Бензема по-прежнему официально находится в заявке сборной Франции на чемпионат мира и сможет вернуться в национальную команду, если такое решение примет главный тренер трехцветных Дидье Дешам.
Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, 30 ноября французы сыграют с Тунисом в 3-м туре группового раунда.