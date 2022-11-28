Диего Форлан: Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре

«Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала в нём участие», — сказал Форлан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сейчас проводятся матчи 2-го тура группового этапа международного турнира. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, проходившем в 2018 году в России.