Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

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Единственный мяч на 83-й минуте забил полузащитник Каземиро. На 64-й минуте гол нападающего сборной Бразилии Винисиуса был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Мяч Каземиро стал вторым в списке самых поздних первых голов бразильской команды в играх чемпионата мира без учета дополнительного времени. Рекорд по этому показателю принадлежит Коутиньо, который в матче группового этапа мирового первенства 2018 года против команды Коста-Рики (2:0) открыл счет на первой компенсированной минуте ко второму тайму.

Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в матчах группового этапа чемпионатов мира до 17 матчей, установив рекорд турнира. В последний раз бразильцы терпели поражение во встрече на групповой стадии мирового первенства в 1998 году, проиграв в заключительном туре команде Норвегии (1:2). После этого сборная Бразилии одержала 15 побед в матчах группового этапа, еще две игры с участием бразильцев завершились вничью. Также Бразильцы довели до 17 матчей серию без поражений во всех турнирах. В последний раз они проигрывали 11 августа 2021 года в финале Кубка Америки аргентинцам (0:1).

Сборная Бразилии впервые обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира. До этого бразильцы и швейцарцы дважды встречались на мировых первенствах — в 1950 году они сыграли со счетом 2:2, в 2018-м — 1:1. Также сборные Бразилии и Швейцарии провели два товарищеских матча, в которых обменялись победами — в 2006 году выиграли бразильцы (2:1), в 2013-м — швейцарцы (1:0).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3aea3b26587ede00&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239057" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы. Следом за сборной Бразилии в квартете G следуют команды Швейцарии (3), Камеруна (1) и Сербии (1). В заключительном туре группового этапа бразильцы 2 декабря сыграют с камерунцами, швейцары в тот же день встретятся с сербами.