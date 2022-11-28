Сборная Бразилии установила рекорд ЧМ по количеству беспроигрышных матчей подряд на групповом этапе

Бразилия — первая сборная в истории, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира.

Также бразильцы выиграли девять матчей подряд во всех турнирах, в семи из этих матчей сыграв на ноль. На ЧМ-2022 Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот.