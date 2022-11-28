Бэйл — о матче с Англией: «На ЧМ уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое»

«На турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое. У всех команд есть слабости. Мы знаем, как трудно нам будет. Англия — очень хорошая команда, один из фаворитов чемпионата мира. Мы не питаем иллюзий, но собираемся выложиться на полную», — цитирует Бэйла Sky Sports.