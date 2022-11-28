Тите — об отсутствии Неймара: сборная Бразилии сама создаёт себе звезду

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Швейцарии (1:0).



«Очень сложный матч. Швейцария была командой с лучшей защитой в европейском отборе. Они демонстрируют отличный от Сербии стиль игры. У Швейцарии есть отличные футболисты, которые могут исполнять разные роли на поле.



Что касается отсутствия Неймара — система остаётся даже при замене игроков. Мы используем те переменные, которые у нас есть. Первая игра без Неймара… Но сегодня отличился Каземиро, верно? Команда сама создаёт себе звезду. Конечно, у них с Неймаром разные сильные качества. Я бы соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару. Но сила команды ощущается. У нас есть спортсмены, способные справиться со всем», — приводит слова Тите Globo Esporte.