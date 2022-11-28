Тите — об отсутствии Неймара: сборная Бразилии сама создаёт себе звезду

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:00Не началсяНидерландыКатар
Группа A
18:00Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
13
2
Гана
23
3
Уругвай
11
4
Южная Корея
21
28 ноября, источник: Чемпионат.com

Тите — об отсутствии Неймара: сборная Бразилии сама создаёт себе звезду

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Швейцарии (1:0).
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Швейцарии (1:0).

«Очень сложный матч. Швейцария была командой с лучшей защитой в европейском отборе. Они демонстрируют отличный от Сербии стиль игры. У Швейцарии есть отличные футболисты, которые могут исполнять разные роли на поле.

Что касается отсутствия Неймара — система остаётся даже при замене игроков. Мы используем те переменные, которые у нас есть. Первая игра без Неймара… Но сегодня отличился Каземиро, верно? Команда сама создаёт себе звезду. Конечно, у них с Неймаром разные сильные качества. Я бы соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару. Но сила команды ощущается. У нас есть спортсмены, способные справиться со всем», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ОМОН был бессилен. Подробности жёсткой давки на матче сборной России
В России такого позора не было. Матч ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах
Главные темы
Гана и Корея выдали невероятный триллер с пятью голами
Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала»
Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: подруги и жены звезд ЧМ
Сербии грозят санкции после жестов её фанатов
Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
«Так ведут себя только трусы. Не мы начали смешивать футбол с политикой»: Романцев — о Польше
Диего Форлан: Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре
СМИ сообщают о ДТП с швейцарскими футболистами перед матчем с Бразилией
Представитель сборной Ганы сделал селфи с плачущим Соном
Бензема может вернуться на чемпионат мира в Катаре
Тренер сборной США извинился за оскорбление флага Ирана перед матчем ЧМ
Главный тренер сборной Южной Кореи получил красную карточку после финального свистка на ЧМ-2022
Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
Кадр дня
Швейцария пытается сдержать Винисиуса Жуниора
«Это круто». Форвард сборной Сербии Митрович — о флагах России на матче с Камеруном на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отчисление вратаря Онана из команды на ЧМ-2022
Камерун вытащил безумную игру с Сербией! Кажется, это лучший матч ЧМ-2022
Южная Корея — Гана: стартовые составы на матч чемпионата мира-2022
Сборная Сербии упустила победу над Камеруном в матче чемпионата мира-2022
Сборную США требуют забанить на ЧМ-2022. В Иране возмущены скандальной картинкой с флагом
Боксер Альварес пригрозил Месси избиением за оскорбление Мексики на ЧМ-2022
Сборная Камеруна по футболу отстранила вратаря Онану по дисциплинарным причинам
Камерун — Сербия: Милинкович-Савич, Костич и Чупо-Мотинг выйдут с первых минут
Президент РФС Дюков: на ЧМ в Катаре пока нет ощущения праздника, как это было в России
Бразилия — Швейцария: прогнозы и ставки
Арсен Захарян рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022
Иран требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня
В сборной Бразилии на ЧМ-2022 случилась вспышка вирусной инфекции
СМИ: Неймар восстанавливается от травмы с помощью технологии NASA
Фанат переодел футболку Саудовской Аравии в польскую сразу после гола Левандовского: поляки нашли его и устроили встречу с Робертом
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
12Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу
15Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
14Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией
11Левандовски помог Польше обыграть Саудовскую Аравию
16Бразилия с победы стартовала на чемпионате мира
Нойер повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей
Мората стал автором уникального рекорда в сборной Испании на чемпионате мира
Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-офф
Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна
Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче чемпионата мира в Катаре
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки
Канада досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф на чемпионате мира
Испания — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Дубль Крамарича помог Хорватии разгромить Канаду в матче ЧМ-2022
«Интер Майами» уверен, что подпишет Месси. Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь