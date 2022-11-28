Александр Глеб оценил шансы сборных Сербии и Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022

После двух матчей группового этапа сербы и немцы имеют по одному очку в активе.

«У сборной Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не все сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких “сенсаций” может быть не так мало. Посмотрим.

Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своем активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены", — заявил Глеб в интервью Metaratings.ru.

В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 Сербия сыграет против Швейцарии (2 декабря), а Германия — против Коста-Рики (1 декабря).