Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

Дубль оформил полузащитник Бруно Фернандеш (54-я минута; 90+3, с пенальти). Изначально первый гол был записан на Криштиану Роналду, который замыкал передачу партнера по команде. Однако через некоторое время гол перезаписали на Фернандеша, выполнявшего подачу, поскольку Роналду не дотронулся до мяча.

Сборная Португалии одержала вторую победу на групповом этапе, набрала 6 очков и пробилась в плей-офф. Следом за португальцами в турнирной таблице группы H следуют команды Ганы (3), Южной Кореи (1) и Уругвая (1). В заключительном туре групповой стадии турнира сборная Португалии 2 декабря сыграет с командой Южной Кореи, сборная Ганы в тот же день встретится с командой Уругвая.